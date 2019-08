Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πιο εμπορικός παίκτης της διοργάνωσης.

Οι διοργανωτές αναρωτιούνται μέσω twitter αν μετά το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ , θα πάρει και αυτό του πολυτιμότερου παίκτη στο Παγκόσμιο της Κίνας.

Will he make it another MVP at the #FIBAWC ? #HellasGotGame pic.twitter.com/MJBYUsKwLq

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 30, 2019