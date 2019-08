Από το 1988 μέχρι σήμερα η Σάρλοτ έχει δει τους Χόρνετς, τους Μπόμπκατς και ξανά τους Χόρνετς.

Σε αυτό το διάστημα έχουμε δει διαφορετικά logo και το NBA TV παρουσίασε όλα όσα άλλαξαν μέχρι να φτάσουν στην σημερινή εκδοχή..

Δείτε τα όλα.

Which @hornets logo has you buzzing?#TeamDay pic.twitter.com/WSnW7facmC

— NBA TV (@NBATV) August 29, 2019