Τις 3 κορυφαίες φάσεις των Χόρνετς από την περσινή σεζόν παρουσίασε το ΝΒΑ.

Ο Κέμπα παίρνει θέση στο Νο.3, ενώ ο Λαμπ βρίσκεται στην κορυφή, για το τρίποντο με ταμπλό κόντρα στους Ράπτορς.

Πίσω του ο Μπρίτζες και η καρφωματάρα του.

Δείτε το top 3

It's the TOP 3 @hornets PLAYS from this past season! #TeamDay

Which was your favorite? pic.twitter.com/mRc6FUaepO

— NBA (@NBA) August 29, 2019