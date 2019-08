Κόμπι: «Δεν υπάρχει κόντρα με Σακίλ, μόνο αγάπη» (pic)

Ο «Black Mamba» σχολίασε πως αν ο πάλαι ποτέ συμπαίκτης του στους Λέικερς δούλευε πιο πολύ, τότε εκείνος θα ήταν GOAT κι αυτός θα είχε 12 πρωταθλήματα.

Ο «Shaq» απάντησε πως αυτό θα συνέβαινε αν ο Κόμπι πάσαρε περισσότερο και όλοι έκαναν λόγο για μια νέα κόντρα στο ΝΒΑ.

Ωστόσο, ο Μπράιαντ έβαλε τέλος στα όποια σενάρια με «τιτίβισμα», λέγοντας: «Δεν υπάρχει καμία κόντρα με τον Ο' Νιλ. Ξέρω πως τα περισσότερα μίντια θέλουν να το δουν έτσι, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί. Μόνο αγάπη υπάρχει και είμαστε κι οι δυο πολύ μεγάλοι για κόντρες ούτως ή άλλως».

There is no beef with @SHAQ I know most media want to see it but it ain’t gonna happen. Ain’t nothin but love there and we too old to beef anyway #3peat

— Kobe Bryant (@kobebryant) August 28, 2019