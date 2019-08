Οι Τζαζ φέρνουν πίσω τη «θρυλική» φανέλα των '90s! (vid)

Οι Τζαζ γυρνούν το... χρόνο πίσω κι θα εντυπωσιάσουν με την νέα τους φανέλα την σεζόν 2019-20!

Η εμφάνιση με την οποία μεγαλούργησαν οι «μορμόνοι» στα τέλη της δεκαετίας του '90 επιστρέφει κι είναι άκρως εντυπωσιακή!

Το σήμα - κατατεθέν βουνό είναι πάνω στην φανέλα και τα αποκαλυπτήρια έγιναν με ένα φοβερό βίντεο.

Επίσης, στη δημοσιότητα δόθηκε και το παρκέ του «Vivint Smart Home Arena», το οποίο είναι επίσης επηρεασμένο από το '97.

The Jazz are bringing it back. (via @utahjazz) pic.twitter.com/ghvKKDxzlR — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 28, 2019

You have your foundation.

You add new pieces.

Then you work. » https://t.co/i00OA0BAaS pic.twitter.com/DsYK5gTBNN — Utah Jazz (@utahjazz) August 28, 2019

You guys really outdid yourselves @utahjazz, this stuff is incredible. pic.twitter.com/WTEeX1t3wA — SLC Dunk (@slcdunk) August 28, 2019