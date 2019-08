Ο Αρ Τζέι Μπάρετ, που επελέγη στο Νο3 από τους Νικς στο φετινό draft, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την PUMA.

Ο 19χρονος γκαρντ/φόργουορντ πόζαρε και κάτω από την τεράστια αφίσα με το πρόσωπό του, που τοποθετήθηκε κοντά στο «Madison Square Garden».

Η PUMA έχι ήδη συνεργασία με τους ΝτεΆντρε Έιτον, Μάρβιν Μπάγκλεϊ ΙΙΙ, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Ρούντι Γκέι και Ντάνι Γκριν.

RJ Barrett finally has his shoe deal with Puma in place #Knicks pic.twitter.com/NgP0YxDSk4 — Knicks Nation (@KnicksNationCP) August 28, 2019

Knicks' RJ Barrett signs multi-year endorsement deal with Puma https://t.co/eYB2508eXn pic.twitter.com/jWrqIoeRl5 — New York Knicks (@Updates_knicks) August 28, 2019

The new Pumas on RJ Barrett pic.twitter.com/BlCHmreR0s — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) August 28, 2019