Διοργάνωσε καμπ για παιδιά στο Νότιο Σουδάν ο πρόεδρος των Ράπτορς (pics & vids)

Ο Μασάι Ουτζίρι δεν μοιάζει με έναν... κοινό πρόεδρο. Ο 49χρονος πρόεδρος των Ράπτορς έκανε πολλούς σταθμούς φέτος το καλοκαίρι στην Αφρική, προκειμένου να βρεθεί δίπλα σε νέα παιδιά, να αφουγκραστεί τα προβλήματά τους και να τα βοηθήσει, μέσω του αθλητισμού, για ένα καλύτερο μέλλον.

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε διάφορες πόλεις, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ πήγε για πρώτη φορά στην Τζούμπα του Νοτίου Σουδάν, όπου και διοργάνωσε καμπ για παιδιά 14-18 ετών, θέλοντας να δείξει τη στήριξή του στη νέα γενιά.

«Μπορεί να προέρχεσαι από οπουδήποτε στον κόσμο και να γίνεις κάτι», ήταν το μήνυμά του σε όσους παρακολούθησαν το καμπ του, όπως ανέφερε ο ίδιος στο «Associated Press».

Το πρόγραμμα κράτησε τρεις ημέρες και συμμετείχαν επαγγελματίες προπονητές και σκάουτς (οι περισσότεροι από την Αφρική), οι οποίοι έμαθαν τα «μυστικά» τους σε περίπου 50 αγόρια. Μάλιστα, τους δόθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός, όπως ρούχα, παπούτσια και τσάντες.

Το Νότιο Σουδάν προσπαθεί ακόμα να «αναγεννηθεί», μετά τον εμφύλιο πόλεμο, που στοίχισε την ζωή σε 400.000 ανθρώπους και ανάγκασε εκατομμύρια να ξεσπιτωθούν.

#WETHENORTH what it do babyyyy so much fun today at @ElmanPeaceHRC running a basketball clinic for girls on our team with the @GiantsOfAfrica and Masai Ujiri President of the @NBA 2019 Champs #Toronto @Raptors !! More of the fun day on my IG https://t.co/2AMR6XNCAe pic.twitter.com/fo3e8P1e7Z — Ilwad Elman (@IlwadElman) August 22, 2019

Masai Ujiri, President of NBA Champions, Toronto Raptors and members from his “Giants of Africa” basketball program spotted in Mogadishu mentoring youth at Elman Peace. @Raptors @NBA @ElmanPeaceHRC #Somalia pic.twitter.com/dtWHfAe3Ma — Harun Maruf (@HarunMaruf) August 22, 2019

After guiding the Toronto Raptors to an NBA championship, Masai Ujiri travelled to his next frontier: Mogadishu.

He also went to Morocco, Mali, Cameroon and Tanzania.

And he took the NBA trophy to Zaria, Nigeria, to show it to his parents.https://t.co/8Y5I4OfBp7 — Geoffrey York (@geoffreyyork) August 28, 2019

"Africa is going to bring the world together" - Masai Ujiri | #BWBAfrica pic.twitter.com/pXWvxz9c69 — Toronto Raptors (@Raptors) July 31, 2019