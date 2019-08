Ένα εντυπωσιακό γράφημα δημιούργησε το Hoopshype για τους σέντερ του ΝΒΑ.

Οι ψηλοί της λίγκας έχουν υπογράψει χρυσά συμβόλαια στο πέρασμα των χρόνων και παρουσιάστηκαν οι πιο ακριβοπληρωμένοι.

Στην κορυφή ο Σακίλ Ο'Νίλ, πίσω του ο Ντουάιτ Χάουαρντ και τρίτος ο Τάισον Τσάντλερ.

Only three centers have made over $200 million in salaries in the NBA.

Make a guess on the names.#NBABarRaces pic.twitter.com/OThKwlMdFR

— HoopsHype (@hoopshype) August 28, 2019