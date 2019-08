Ο Καντέρ προτιμά Ουέστμπρουκ αντί Ντουράντ ή Λίλαρντ για καλύτερο συμπαίκτη ever (vid)

Ο Τούρκος σέντερ συνεχίζει την καριέρα του στη Βοστόνη κι αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

«Ο Ράσελ είναι ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο αγωνίστηκα μαζί... Δεν είναι απλώς ο καλύτερος παίκτης, αλλά και ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα εκτός παρκέ» ήταν η απάντηση του στο τρίλημμα Κέβιν Ντουράντ, Λίλαρντ ή Russ.

"Russell Westbrook was the best player I've played with. ... He's not just the best player, the best teammate I've had off the court." — @EnesKanter pic.twitter.com/gEY9hq3Z21

