Tζαζ: Όλα τα λεφτά οι ρετρό φανέλες! (vid)

Το 1997 είναι μία από τις πιο ένδοξες χρονιές των Τζαζ, αφού στο παρκέ βρισκόντουσαν οι Στόκτον και Μαλόουν και πάλευαν για τον τίτλο.

Οι Μορμόνοι φέτος θα φορέσουν τις εκπληκτικές φανέλες που είχαν τότε και έγιναν οι αποκαλύψεις.

Δείτε το video με Στόκτον, Μαλόουν, Χόρνατσεκ, Μίτσελ και Γκομπέρ.

They’re back. And jerseys are available for presale RIGHT NOW at the @jazzteamstore website

— Utah Jazz (@utahjazz) August 28, 2019