Πρώτο φαβορί οι Κλίπερς, δεύτερο οι Μπακς του Γιάννη (pic)

Το φετινό καλοκαίρι είχαμε πολλές και σημαντικές μεταγραφές και με το πρωτάθλημα του NBA να είναι έτοιμο να μας προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, έχουν ενδιαφέρον οι εκτιμήσεις που γίνονται. Το ESPN έχρισε ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τους Λος Άντζελες Κλίπερς των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ. Για την ακρίβεια μεγάλο φαβορί, καθώς τους δίνουν 54.5% πιθανότητες να το σηκώσουν. Όσον αφορά την δεύτερη θέση, έχουν τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Ελαφιακό να έχει 36.4% πιθανότητες. Μικρή έκπληξη θα λέγαμε πως είναι η 3η θέση, όπου δεν είναι οι Λέικερς, αλλά οι Σίξερς με 6.1%, ενώ οι «Λιμνάνθρωποι» είναι στην 4η θέση, με πέμπτους τους Ουόριορς, έκτους τους Ρόκετς και έβδομους τους Τζαζ.

