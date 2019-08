Οι δυο ΝΒΑers έκαναν ασύλληπτα καρφώματα μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο που βρισκόταν στο γήπεδο και παρακολούθησε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό.

Δείτε τις εντυπωσιακές φάσεις

Aaron Gordon and Dennis Smith Jr. got into a DUNK CONTEST after @thecrawsover ‘chip today pic.twitter.com/791nZR3tTZ

— SLAM (@SLAMonline) August 26, 2019