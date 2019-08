Τρομερά πλάνα από το νέο γήπεδο των Ουόριορς! (pics & vids)

Τη χρονιά που άφησαν την «ORACLE Arena» προκειμένου να μετακομίσουν στο Σαν Φρανσίσκο και στο «Chase Center», οι Ουόριορς θα έχουν τελείως διαφορετικό look από αυτό που μας είχαν συνηθίσει εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ.

Μετά τις αποχωρήσεις των Κέβιν Ντουράντ, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Αντρέ Ιγκουοντάλα, Κουίν Κουκ και Σον Λίβινγκστον, η ομάδα το Γκόλντεν Στέιτ δεν θα θυμίζει το σύνολο των τελευταίων χρόνων. Σε κάθε περίπτωση, το υπερσύγχρονο γήπεδο στο Σαν Φρανσίσκο κλέβει τις εντυπώσεις.

Where the Warriors will play this upcoming season pic.twitter.com/j719rV9kTc — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019

A nearly 360 degree look at @ChaseCenter pic.twitter.com/n8QP4Ias87 — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019

Chase Center with some head-to-head predictions between Steph and LeBron pic.twitter.com/LPh7gtLA8m — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019

A look at Chase Club. I’m sure it’s incredibly inexpensive pic.twitter.com/6PtTKaI8X9 — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019