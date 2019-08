Ο ΛεΜπρόν αποθέωσε τον Γκριεζμάν για τον πανηγυρισμό! (pic)

Ο Γάλλος φορ της Μπαρτσελόνα πέτυχε ένα υπέροχο τέρμα στο 50ό λεπτό του αγώνα με την Μπέτις, έδωσε προβάδισμα στους Καταλανούς και στη συνέχεια πήρε στα χέρια του κομφετί στα χρώματα των Καταλανών και τα πέταξε στον αέρα!

Μάλιστα ο πανηγυρισμός του Γκριεζμάν θύμισε το αντίστοιχο... τελετουργικό του ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν από κάθε παιχνίδι του με το πέταγμα ταλκ στον αέρα!

«Αντουάν Γκριεζμάν, σε βλέπω αδελφέ μου! Η κίνηση με το κομφετί ήταν στο σωστό σημείο»!

@AntoGriezmann I see you brother!! Helluva match and the chalk/confetti toast was right on point https://t.co/qd3StjIKRu

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2019