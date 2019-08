Ο Κάρι έπαιξε street basketball με άγνωστους στο Όκλαντ (vids)

Μάλιστα όπως θα δείτε και στα βίντεο που ακολουθούν, το είχε πάρει αρκετά στα... σοβαρά, ειδικά μετά από μια φάση που κάποιος ευστόχησε σε τρίποντο μέσα στη... μούρη του.

Ο ίδιος ο Κάρι προσπάθησε αμέσως μετά να πάρει τη ρεβάνς αλλά αστόχησε ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται να... ζεστάθηκε για τα καλά.

Ωραίος τύπος ο Στεφ!

Steph Curry’s going 1v1 with some random dude at the park on a Sunday.

He really is the greatest guy ever. pic.twitter.com/pMFFl0tFU9

— Chris Montano (@gswchris) August 26, 2019