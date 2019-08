Χάρντεν: «Θέλω το σουτ που κάνω να γίνει σήμα κατατεθέν» (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν σουτάρει με χαρακτηριστικό τρόπο κάνοντας ένα βηματάκι προς τα πίσω.

Ο «μούσιας» μιλώντας στο ESPN υποστήριξε πως θα ήθελε κάποια στιγμή να γίνει σήμα κατατεθέν,

«Ο Μάικ είχε το fade away, ο Ντίρκ σούταρε στο ένα πόδι, ο Καρίμ είχε τη ραβέρσα. Θέλω το δικό step back να μείνει στην ιστορία ως σήμα κατατεθέν» ανέφερε ο Χάρντεν.

Beard wants the step-back to become part of his legacy.

“Mike has his fadeaway and Dirk has his one-leg and [Kareem Abdul-Jabbar] had the sky hook. I want my step-back to be one of those moves that last forever.”

(via @espn_macmahon) pic.twitter.com/J4o1sUE15l

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2019