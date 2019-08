Ερωτευμένος με το... κορίτσι του Spider-Man ο Κλέι Τόμπσον! (pics)

Ο έρωτας και ο... βήχας δεν κρύβονται!

Τα δημοσιεύματα τους ήθελαν μαζί εδώ και λίγο καιρό και πλέον ο Κλέι Τόμπσον έκανε την πρώτη του δημόσια ανάρτηση στο instagram με το κορίτσι του!

Ο λόγος για την Λόρα Χαρίερ, η οποία είναι ηθοποιός και μοντέλο. Έχει παίξει σε αρκετές σειρές και ταινίες, με πιο γνωστές το One Life To Live, The Last Five Years και BlacKkKlansman, ενώ έγινε ευρέως γνωστή από το Spider-Man:Homecoming, που αποτελούσε τον... πόθο του Πίτερ Πάρκερ. Έχει εκπροσωπήσει εταιρείες όπως οι Garnier, American Eagle και L' Oreal κι έχει φωτογραφηθεί για τα πιο διάσημα περιοδικά (Vogue, Cosmopolitan, Elle, Glamour, Vanity Fair).

Οι δυο τους έκαναν ρομαντική απόδραση στη Γαλλία και φαίνονται πολύ ευτυχισμένοι!

Μπράβο Κλέι, στηρίζουμε!