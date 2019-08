Την αρχή την έκανε ο «Μπρόνι» ο οποίος δοκίμαζε διάφορα καρφώματα στις... 5.10 τα ξημερώματα (!) και μόλις άκουσε τη μπάλα ο μικρός αδερφός, Μπράις Μάξιμους, αμέσως του έκανε παρέα και έπαιζαν μαζί.

Πως να μην νιώθει περήφανος ο μπαμπάς Λεμπρόν για την αγάπη των γιων του για την πορτοκαλί μπάλα;

LeBron was on his way to workout and saw both of his sons putting in work already at 5 a.m



(via @KingJames) pic.twitter.com/IfXqQAGvKU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 24, 2019