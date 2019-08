Στους Λέικερς ο Χάουαρντ! (pic)

ΟΜια αρκετά δυνατή μεταγραφή ώστε να καλύψουν το κενό του τραυματισμού του ΝτεΜάρκους Κάζινς, ολοκλήρωσαν οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες που στοχεύει να επανέρθει στους τελικούς του ΝΒΑ, συμφώνησε για την αγορά του Ντουάιτ Χάουαρντ.

Ο 33χρονος άσος, συμφώνησε με τους Γκρίζλις σε ένα buy out ώστε να διευκολύνει την μετακίνησή του στους Λέικερς. Κάπως έτσι, η συμφωνία με την ομάδα του Λος Άντζελες είναι οριστική, με τον Χάουαρντ να πηγαίνει στους Λέικερς ώστε να δημιουργήσει μια δυνατή τριάδα μαζί με τους ΛεΜπρον Τζέιμς κι Άντονι Ντέιβις, με μοναδικό στόχο φυσικά την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη.

Dwight Howard's buyout with Grizzlies has been completed, will sign with Lakers once he clears waivers, per @ShamsCharania https://t.co/3S8PvglsiQ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) August 23, 2019