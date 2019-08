Ο Τραμπ απένειμε το μετάλλιο της Ελευθερίας στον θρύλο του ΝΒΑ, Μπομπ Κούζι (pics & vids)

Ο Κούζι αποτελεί τον ζωντανό θρύλο του ΝΒΑ και των Μπόστον Σέλτικς, με τους οποίους κατέκτησε έξι πρωταθλήματα ενώ ήταν και πολυτιμότερος παίκτης το 1957. Μάλιστα είχε πάρει μέρος σε 13 All Star Games, ενώ δύο φορές (1954, 1957) είχε πάρει και τον τίτλο του MVP.

«Αυτή η αναγνώριση μου επιτρέπει να ολοκληρώσω τον κύκλο της ζωής μου. Το μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο μου επιτρέπει να φτάσω σε ένα επίπεδο αποδοχής από την κοινωνία, το οποίο δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ μου» ανέφερε ο θρυλικός Κούζι ο οποίος λέγεται ότι ήταν ψηφοφόρος του Ντόναλντ Τραμπ.

"You're one of the all-time greats in the history of sports," President @realDonaldTrump told basketball legend Bob Cousy in the Oval Office. "Today, America honors and celebrates everything that you have achieved." pic.twitter.com/fCIPlE1UB9

"Mr. President, I know in your world, you're well on your way to making America great again. In my world, it's been great for 91 years. Only in America could my story have been told," NBA legend Bob Cousy says at his Presidential Medal of Freedom ceremony. https://t.co/20NWyrahhT pic.twitter.com/ksZdz2ED5e

