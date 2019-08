Ο Μουτόμπο εξήγησε για ποιον λόγο έλεγε «όχι» με το δάχτυλό του (vid)

Λόγω και της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στις τάπες, οι Ατλάντα Χοκς «ανέβασαν» ένα σχετικό βίντεο με τον παλαίμαχο σέντερ, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά: «Πολλές φορές έκανε νεύμα με το κεφάλι μου ότι δεν μπορείς να ΄πετάξεις' στο σπίτι του Μουτόμπο. Μερικοί δεν το σεβάστηκαν. Και τότε βρήκα τρόπο να τους προκαλώ. Με το δάχτυλό μπροστά στο πρόσωπό τους. Θα τους σταματούσε!»

"You cannot fly in the house of Mutombo."@officialmutombo x #NBABlockWeek pic.twitter.com/UrMUnfwGjv

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) August 22, 2019