Το μπάσκετ μπορεί να περιμένει: Ο Λαμάρ Όντομ στο «DWTS»! (pics & vids)

Ο πρώην ΝΒΑer φαινόταν να παλεύει για την επιστροφή στα παρκέ, αλλά αυτό θα πάρει μάλλον μια μικρή... παράταση.

Κι αυτό, διότι ο 39χρονος πρώην παίκτης των Κλίπερς, Χιτ, Λέικερς και Μάβερικς θα συμμετέχει στην 28η (!) σεζόν του τηλεοπτικού παιχνιδιού χορού και θα προσπαθήσει να κερδίσει κριτική επιτροπή και κόσμο με τις ικανότητές του.

Ακόμα ένας παίκτης που θα διαγωνιστεί στο παιχνίδι είναι ο 44χρονος Ρέι Λιούις, που αγωνίστηκε στο NFL με τους Baltimore Ravens από το 1996 έως το 2002.

We had a blast at our cast reveal this morning! Who’s ready for a new season of #DWTS? pic.twitter.com/LzZ9PY0HeJ

— Dancing with the Stars (@DancingABC) August 22, 2019