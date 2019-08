Χάρντεν για Ουέσλεϊ Τζόνσον: «Δεν ξαναμιλήσαμε, μετά την ντρίμπλα που τού έκανα»! (vids)

Στην συνέντευξη που έκανε τα... παράπονά του για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ, ο «Μούσιας» αναφέρθηκε και στον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Ο παίκτης των Ρόκετς είχε αντιμετωπίσει τον Ουέσλεϊ Τζόνσον την 1η Μαρτίου το 2018, όταν η ομάδα του φιλοξένησε τους Κλίπερς.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» κλήθηκε τότε να μαρκάρει τον Χάρντεν και εκείνος, αφού τον... σώριασε στο παρκέ, τον κοίταξε επικριτικά και σκόραρε για το 31-7.

Ο οικοδεσπότης της εκπομπής ρώτησε τώρα τον 29χρονο παίκτη για εκείνη την φάση, και ο Χάρντεν είπε γελώντας πως έκτοτε δεν ξαναμίλησε με τον Τζόνσον!

James Harden talks about his crossover against Wesley Johnson a few seasons ago. He mentions he hasn’t spoken to Johnson since.

Harden when asked about him dropping players via crossover: “I be trying to drop somebody every game. That’s called killer mentality.” #Rockets pic.twitter.com/sjLknIEgm0

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) August 21, 2019