Αρχίζει να τα «στάζει» από παντού ο Σίμονς (vid)

Από την πρώτη χρονιά που συστήθηκε στον κόσμο του NBA, όλοι έλεγαν πως είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με δυνατά ντράιβ και πολλές δουλειές στο γήπεδο, αλλά με πρόβλημα στο σουτ. Μιλάμε φυσικά για τον Μπεν Σίμονς με τον Αυστραλό φόργουορντ των Σίξερς να προσπαθεί αυτό το καλοκαίρι να ξεπεράσει το συγκεκριμένο θέμα. Ο Σίμονς δεν θα είναι με τα «καγκουρό» στην Κίνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όχι για να κάτσει να ξεκουραστεί, αλλά για να δουλέψει στο σουτ, το οποίο πάντως όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ben gonna break out this 3-point shot during the season?

(via @swishcultures_)pic.twitter.com/qeoQ9qzBpe

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2019