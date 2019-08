Σκοτ: «Ο Εμπίντ έχει να μάθει πολλά από τον Χόρφορντ» (pic)

Συγκεκριμένα ο Μάικ Σκοτ που ήταν συμπαίκτης με τον Χόρφορντ στους Ατλάντα Χοκς και ο οποίος με τη σειρά του μετακόμισε φέτος στους 76ers, είχε έναν λόγο παραπάνω να μιλήσει για τον Δομηνικανό.

«Νομίζω ότι ο Εμπίντ μπορεί να μάθε πολλά πράγματα από τον Χόρφορντ. Δεν είναι καθόλου εγωιστής. Είναι φοβερός τύπος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Mike Scott: 'I think Jo can learn a lot from (Al Horford). He's sometimes too unselfish. He's a great guy.' Scott and Horford played together in Atlanta. #Sixers

— Tom Moore (@TomMoorePhilly) August 20, 2019