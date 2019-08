Τέιτουμ: «Ενθουσιασμένος που θα αντιμετωπίσω τον Μπέινς» (vid)

Βέβαια, ο Αυστραλός σέντερ αποτέλεσε παρελθόν από τους Σέλτικς, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φοίνιξ Σανς. Παρόλα αυτά ο Τζέισον Τέιτουμ που θα τον βρει απέναντί στο φιλικό των ΗΠΑ με την Αυστραλία, δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά.

«Έπαιξα μαζί με τον Μπέινς για δύο χρόνια στους Σέλτικς και ήταν ένας από τους αγαπημένος μου συμπαίκτες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω αντίπαλός του. Έτσι, για αλλαγή!»

"I played with @aronbaynes for two years with the @celtics and he is one of my favorite guys to play with, favorite people. So, I'm excited to play against him for a change." - @jaytatum0 #USABMNT pic.twitter.com/hrJAGn46i6

— NBA Australia (@NBA_AU) August 20, 2019