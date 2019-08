Αγαπημένος παίκτης των rookies ο ΛεΜπρόν, στο 0% ο Κάρι! (pic)

Ο King Τζέιμς φιγουράρει στην κορυφή των προτιμήσεων των rookies σε ό,τι αφορά τον αγαπημένο παίκτη τους στο ΝΒΑ.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς, που φέτος θα έχει στο πλευρό του τον Άντονι Ντέιβις συγκέντρωσε το 38% μεταξύ των παικτών που θα κάνουν το ντεμπούτο τους τη νέα σεζόν.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Καουάι Λέοναρντ με 20% ενώ ουδείς ψήφισε τον Στεφ Κάρι!

Αναλυτικά

ΛεΜπρόν Τζέιμς - 38%

Κέβιν Ντουράντ - 20%

Καουάι Λέοναρντ - 8%

Νταμιάν Λίλαρντ - 8%

Ντέβιν Μπούκερ - 5%

Τζέιμς Χάρντεν - 5%

Στεφ Κάρι - 0%

The rookies voted on their favorite player...

LeBron James - 38%

Kevin Durant - 20%

Kawhi Leonard - 8%

Damian Lillard - 8%

Devin Booker - 5%

James Harden - 5%

Steph Curry - 0%

(via @johnschuhmann) pic.twitter.com/ClzdxHItzI

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) August 19, 2019