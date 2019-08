«Ο Τζίμι Μπάτλερ περιμένει τον διάδοχο»! (pics)

Η είδηση της μεταγραφής του στους Χιτ ήταν μεγάλη, αλλά ακόμα... μεγαλύτερη είναι αυτή που βλέπει τώρα το «φως» της δημοσιότητας!

Ο 29χρονος παίκτης φημολογείται πως θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας, καθώς το «sportsgossip.com» αναφέρει πως η Κέιτλιν Νόβακ περιμένει το παιδί του.

Ακόμα καμία πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύδει την είδηση, ενώ το δημοσίευμα «κατηγορεί» την Νόβακ για το block που έκανε στην σελίδα τους, αλλά και για την μετατροπή του προφίλ της στο instagram από δημόσιο σε «προσωπικό».

Details on Woman Claiming She is Having Jimmy Butler’s Baby (Pics-IG-Baby Registry) https://t.co/Pem1N95rr0 pic.twitter.com/Net5gTQ7Cb

— Robert Littal (@BSO) August 16, 2019