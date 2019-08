Εκπληκτικό κάρφωμα πάνω από αμάξι... αλά Γκρίφιν! (vid)

Σίγουρα ο Μπλέικ Γκρίφιν θα είναι περήφανος για το κάρφωμα αυτό.

Ένας dunker κατάφερε να περάσει πάνω από αυτοκίνητο και να καρφώσει, κάτι που είχε κάνει και ο παίκτης των Πίστονς στον διαγωνισμό καρφωμάτων το 2011. Μάλιστα είναι ακόμα πιο δύσκολο, αφού περνάει τη μπάλα και κάτω από το σώμα του.

Τότε ο Μπλέικ είχε κερδίσει (έπαιζε ακόμα στους Κλίπερς), με τον Μπαρόν Ντέιβις να ξεπροβάλλει από την οροφή και να του δίνει την ασίστ.

Κάντε σύγκριση στα δύο καρφώματα.

One of the best dunks ever?!? Guy Dupuy pic.twitter.com/H5XwnFnavX

— Ballislife.com (@Ballislife) August 18, 2019