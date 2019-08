Ίρβινγκ: Όταν... σκότωνε τους Σπερς με 57άρα και ρεκόρ καριέρας! (vid)

Ημέρα Καβς για το ΝΒΑ, το οποίο γύρισε το χρόνο πίσω στο... show του Κάιρι Ίρβινγκ κόντρα στους Σπερς.

Τότε ο Uncle Drew είχε σεληνιαστεί και τελείωσε το ματς με 57 πόντους, κάτι που αποτελεί το ρεκορ καριέρας του μέχρι σήμερα.

Ήταν στις 3 Δεκέμβρη του 2015, λίγους μήνες πριν πανηγυρίσει το πρωτάθλημα με το Κλίβελαντ. Εκείνο το βράδυ μέτρησε 7/7 τρίποντα και η ομάδα του νίκησε με 128-125.

Δείτε τι είχε κάνει

57 PTS

7-7 3PM

Kyrie Irving was in his bag!#TeamDay | @cavs pic.twitter.com/KU5N6ZyS36

— NBA TV (@NBATV) August 17, 2019