Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είδε... Γιάννη και το χάρηκε! (pic)

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα «τιτίβισε» κιόλας κατά την διάρκεια του αγώνα κι έδειξε τον ενθουσιασμό του για τον «Greek Freak» και την «γαλανόλευκη».

«Φοβερό να βλέπεις τον φανταστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο και την υπόλοιπη Εθνική Ελλάδος εν δράσει στο ΟΑΚΑ. Καλή τύχη στην Ελλάδα, η οποία πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με δύο παίκτες των Μπακς να φέρνουν αέρα από το ΝΒΑ», έγραψε σχετικά.

Awesome to see the amazing @Giannis_An34 and the rest of the Greek National Team in action at OAKA area. Best of luck to Greece as the team heads to the basketball World Cup with 2 @Bucks bringing that #NBA style. #HellasGotGame pic.twitter.com/Vp3jDbcevK

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 16, 2019