Δεκαεπτά χρόνια, τέσσερα πρωταθλήματα και ένα βραβείο MVP (2007), όντας ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης που το καταφέρνει στο ΝΒΑ.

Ο Τόνι Πάρκερ ανακοίνωσε τον Ιούνιο πως «κρεμάει» τα παπούτσια του και οι Σπερς για να τον τιμήσουν, θα αποσύρουν το Νο9.

Η γιορτή αυτή θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου, πριν την αναμέτρηση των «σπιρουνιών» με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Πάρκερ θα γίνει ο 10ος παίκτης των Σπερς που θα δει τον αριθμό του στην οροφή του «AT&T Center», μετά τους Μπρους Μπόουεν (12), Τιμ Ντάνκαν (21), Σον Έλιοτ (32), Τζορτζ Γκέρβιν (44), Μανού Τζινόμπιλι (20), Έιβερι Τζόνσον (6), Τζόνι Μουρ (00), Ντέιβιντ Ρόμπινσον (50) και Τζέιμς Σίλας (13).

Spurs to retire Tony Parker's No. 9 jersey on Monday, November 11. #MerciTP

Tony Parker will become the tenth player in Spurs history to have his number retired. He joins:

— San Antonio Spurs (@spurs) August 16, 2019