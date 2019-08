Αποκαλύπτονται σιγά σιγά τα ratings των παικτών του ΝΒΑ στο NBA 2K20.

Σειρά πήρε ο RJ Μπάρετ, ο οποίος έχει overall 78.

O rookie των Νικς επέλεξε να μην ενισχύσει την προσπάθεια του Καναδά στο Παγκόσμιο.

First Look at RJ pic.twitter.com/1ikVQvka9F

— NBA 2K20 (@NBA2K) August 15, 2019