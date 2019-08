Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Κάζινς, χάνει τη σεζόν (pic)

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τους Λέικερς και τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ.

Η μαγνητική που έκανε ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έδειξε πως έχει ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν.

Αυτός είναι ο δεύτερος μεγάλος τραυματισμός του Αμερικανού αφού είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα τον Ιανουάριο του 2018.

Los Angeles Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a torn ACL in his knee, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

