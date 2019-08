«Ο ΛεΜπρόν θα σκοράρει 60 πόντους κόντρα στον Ζάιον»! (vid)

Ο Ουίλιαμσον ετοιμάζεται για τη rookie σεζόν του στο ΝΒΑ και ο Ουάτσον σχολίασε το ματσάρισμα με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. «Την πρώτη φορά που θα παίξουν αντίπαλοι, ο ΛεΜπρόν θα του βάλει 60 πόντους».

Παρεμπιπτόντως, οι Λέικερς θα παίξουν στη Νέα Ορλεάνη στις 27 Νοεμβρίου

Save the date

“The first time they play, I think LeBron’s going to go for 60.” — @Earl_Watson on the Lakers first matchup against Zion and the Pelicans

THE DATE IS SET: Nov. 27th @ New Orleans.https://t.co/7iUGqP0rJt pic.twitter.com/gwgME1axWy

