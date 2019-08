Ο MVP του ΝΒΑ κυριάρχησε στο βίντεο που ετοίμασαν τα «Ελάφια» για τις καλύτερες ασίστ της ομάδας την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά. Φυσικά ξεχώρισαν οι δύο no look πάσες οι οποίοι και ήταν... όλα τα λεφτά!

Απολαύστε το βίντεο.

The BEST Bucks assists of 2018-19!! #NBAAssistWeek



: 'Ballin All Game' by @JJDealnger | @UnitedMasters pic.twitter.com/96CRfTfJPM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 15, 2019