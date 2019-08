Καρμέλο: Kάνει προπονήσεις με παίκτες των Νετς (pic)

Aκόμα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Καρμέλο Άντονι, αφού καμιά ομάδα δεν δείχνει να τον θέλει.

Σύμφωνα με Ιan Begley, ο Μέλο παίρνει μέρος σε προπονήσεις των παικτών των Νετς που γίνονται στο Λος Άντζελες.

Δεν είναι σίγουρο αν αυτό μπορεί να συνδέεται με ενδιαφέρον του Μπρούκλιν.

Πάντως οι Νετς ήδη έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή τριάδα με τους Ντουράντ, Ίρβινγκ και Τζόρνταν.

Ο παίκτης του Μπρούκλιν, Κάρις Λεβέρτ ανέφερε πως ο Κάιρι Ίρβινγκ οργανώνει τις προπονήσεις.

Reporting with @APOOCH: Ten-time All-Star and free agent forward Carmelo Anthony has been participating in informal team workouts and scrimmages with Brooklyn Nets players in Los Angeles recently. Nets' interest level in signing Anthony is unknown: https://t.co/JbV4n9ZPjy

— Ian Begley (@IanBegley) August 14, 2019