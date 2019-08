Aπό τον Φλεβάρη του 2018 έχει να παίξει σε ματς ΝΒΑ ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του στο ματς με τους Μπακς.

Ο Λετονός έδειξε πως δουλεύει σκληρά μέσω μιας φωτογραφίας που σηκώνει βάρη.

Δείτε τον

Kristaps has been putting in work

(via @kporzee) pic.twitter.com/TVNJTElT30

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 14, 2019