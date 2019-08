Πουλήθηκαν 19.000 δολάρια τα παπούτσια του Ζάιον! (pic)

Πουλάει πολύ το όνομα του Ζάιον Ουίλιαμσον, χωρίς να έχει παίξει ακόμα ματς στο ΝΒΑ.

Το Νο.1 του draft είδε τα παπούτσια του να πωλούνται 19.200 δολάρια σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό.

Πρόκειται για το ζευγάρι το οποίο φόρεσε ο παίκτης των Πέλικανς στο ματς του Duke με το San Diego. Aυτό ήταν το 4ο ματς των Blue Devils στη σεζόν.

JUST IN: The only pair of Duke game-used Zion Williamson sneakers to come to market — from his fourth regular season game (vs. San Diego State on 11/19) was just sold by @GoldinAuctions for $19,200. pic.twitter.com/R9A106K3Pw

— Darren Rovell (@darrenrovell) August 11, 2019