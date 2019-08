Έκανε τατουάζ τον Καντέρ και της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία! (pics)

Οι τεταμένες σχέσεις του ΝΒΑer και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχoυν αντίκτυπο και σε τρίτους.

Μια γυναίκα που έχει αδυναμία στον παίκτη των Σέλτικς έκανε τατουάζ την υπογραφή του στο δεξί της μπράτσο και πλέον δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Τουρκία.

Η ίδια γνωστοποίησε το γεγονός στον Καντέρ μέσω instagram, λέγοντας: «Δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Τουρκία, επειδή πάω κόντρα στον Ερντογάν στα social media και επειδή έχω τατουάζ στου στο χέρι μου. Έχω ένα ταξιδιωτικό σάιτ και θα ήθελα να πω τα καλά και τα κακά της χώρας σου τώρα. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί και δεν μπορώ να γράψω για τις υπέροχες γωνιές που έχει η Τουρκία. Μπορείς να με βοηθήσεις; Σε ευχαριστώ. Μαρτίνα».

Ο 27χρονος παίκτης έδειξε τον εκνευρισμό του στο twitter, ζητώντας συγγνώμη.

I can’t believe this is happening.

She got my signature tattooed on her arm and now she can’t go to Turkey ... WTF!!!

I’m sorry people. pic.twitter.com/UJ2m20SJIm

— Enes Kanter (@EnesKanter) August 13, 2019