Οι All Star ομάδες του NBA 2Κ20 των τελευταίων δεκαετιών (pic)

Συγκεκριμένα για την δεκαετία του '80 συμπεριέλαβε τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Κέβιν ΜακΧέιλ και Μόουζες Μαλόουν. Για την δεκαετία του '90 τους Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Τζον Στόκτον, Καρλ Μαλόουν και Χακίμ Ολάζουον.

Για την δεκαετία του 2000 επέλεξε τους Άλεν Άιβερσον, Κόμπι Μπράιαντ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τιμ Ντάνκαν και Σακίλ Ο' Νιλ. Τέλος για την δεκαετία του διανύουμε τους Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Ντουάιτ Χάουαρντ.

Εσείς τι λέτε; Συμφωνείτε; Και ποια θα ήταν η καλύτερη όλων;

All new Legendary teams are coming to 2K20 First up, our All-Decade teams dating from the 50/60’s all the way to 2010’s.

Who's your pick for the best squad to run with this #2KDay on 9/6? pic.twitter.com/L1Zox5sl56

— NBA 2K20 (@NBA2K) August 13, 2019