Τζόρνταν και ΛεΜπρόν στην κορυφή, Πολ και Ουέστμπρουκ στον... πάτο (vid)

Τα playoffs στο ΝΒΑ ανέκαθεν ήταν μία εντελώς διαφορετική πτυχή του πρωταθλήματος.

Περιθώρια λάθος δεν υπάρχουν και οι ηγέτες ξεχωρίζουν.

Το «Hoopshype» ανέλυσε τους παίκτες που ηγούνται σε σειρές playoffs στο σκοράρισμα έχοντας χαρίσει ταυτόχρονα την πρόκριση στην ομάδα τους.

Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς το έχουν καταφέρει 30 φορές έκαστος ενώ στα πολύ χαμηλά βρίσκονται οι Κρις Πολ και Ράσελ Ουέστμπρουκ με μόλις μία φορά.

How many times did these NBA legends lead a series in scoring and won?

You will not be surprised by the Top 2. (You may be surprised by Wilt's numbers). pic.twitter.com/gwKxagxqT2

— HoopsHype (@hoopshype) August 12, 2019