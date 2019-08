Ο Τάκο Φολ είναι συνηθισμένος στα πειράγματα που σχετίζονται με τη μεξικάνικη λιχουδιά.

Ο θηριώδης σέντερ των Σέλτικς βρέθηκε σε μία στιγμή αμηχανίας όταν ένας πιτσιρικάς του ζήτησε αυτόγραφο σε ενα χαρτί στο οποίο υπήρχε ζωγραφισμένο ένα taco.

Ο Φολ γέλασε κι εκπλήρωσε την επιθυμία του μικρού.

He got Tacko Fall to sign a picture of a taco

(via gregorybuono/IG) pic.twitter.com/GEyUqNBTRM

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2019