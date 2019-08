Τα στοιχεία και οι ημερομηνίες που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του ΝΒΑ! (pic)

Ο «μαγικός κόσμος» ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας σεζόν και σε αυτό υπάρχουν διάφορα ματς που ξεχωρίζουν, για διαφορετικούς λόγους. Οι πολλές καλοκαιρινές αλλαγές, οι μετακινήσεις, το ντραφτ όλα είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον και πλέον ήρθε η ώρα που θα παρουσιαστούν στα παρκέ οι πρωταγωνιστές.

Στις 22 Οκτώβρη το ντέρμπι του Λος Άντζελες δεν αφήνει περιθώρια να κάνει κάποιος κάτι άλλο εκείνη την ημέρα και ο ΛεΜπρον θα βρει απέναντι του τον πρωταθλητή και MVP των Τελικών του ΝΒΑ, Καουάι Λέοναρντ. Την ίδια ημέρα οι Ράπτορς υποδέχονται τους Πέλικανς, σε ένα παιχνίδι όπου θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή. Στις 13 Νοεμβρίου οι Κλίπερς παίζουν με τους Ρόκετς και ο Ουέστμπρουκ θα βρει απέναντι του τον πρώην συμπαίκτη του, τον Πολ Τζορτζ.

Στις 9 Ιανουαρίου ο παίκτης των Ρόκετς και πρώην ηγέτης της Οκλαχόμα επιστρέφει «σπίτι» του, καθώς οι Θάντερ υποδέχονται τους Ρόκετς. Κλείνοντας, στις 10 Ιανουαρίου θα έχουμε συνάντηση των ρούκις, αφού οι Πέλικανς θα ταξιδέψουν μέχρι την Νέα Υόρκη, για να παίξουν με τους Νικς και ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα αντιμετωπίσει τον Αρ Τζέι Μπάρετ, τον αγαπημένο του φίλο και Νο.3 στο φετινό ντραφτ.

