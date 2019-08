Οι Γιούτα Τζαζ είναι η ομάδα που θα ταξιδέψει περισσότερο από κάθε άλλη στο ΝΒΑ σε ό,τι αφορά τις χιλιομετρικές αποστάσεις.

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται κάπου στη μέση της λίστας έχοντας α καλύψουν περίπου 72.200 χλμ.

Πιο ξεκούραστη σεζόν από όλους θα έχουν οι Καβαλίερς.

Ο παρακάτω πίνακας είναι σε μίλια. Κάθε μίλι είναι περίπου 1.6 χλμ.

NBA 2019-20 Total miles to be traveled by each team pic.twitter.com/WpxyEmn0yb

