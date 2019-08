Χριστούγεννα με Αντετοκούνμπο και Λέικερς - Κλίπερς (pic & vid)

Η πρεμιέρα μεταξύ Κλίπερς και Λέικερς ήταν γνωστή εδώ και λίγες μέρες, ωστόσο οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες θα αναμετρηθούν και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στις 25 Δεκεμβρίου το ΝΒΑ βάζει τα καλύτερα παιχνίδια του και φέτος θα έχει πέντε αναμετρήσεις.

Κατά σειρά ώρας έναρξης:

Ράπτος-Σέλτικς

Σίξερς-Μπακς

Ουόριορς-Ρόκετς

Λέικερς-Κλίπερς

Νάγκετς-Πέλικανς

The Christmas slate is OFFICIALLY loaded pic.twitter.com/FK0BsyJCBi

Can’t wait for X-Mas day. These matchups are cold (@CoorsLight) pic.twitter.com/x5bcUwPwiS

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2019