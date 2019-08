«Πόλεμος» στο twitter μεταξύ Γκομπέρ και Καπέλα! (vids)

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ θέλησε να «πειράξει» τον Καπέλα για τα... άστοχα σουτ που επιχείρησε από μέση απόσταση σε ματς της Ελβετίας με την Σουηδία «ποστάροντας» ένα σχετικό βίντεο.

Η απάντηση του σέντερ των Ρόκετς ήταν άμεση με... ανάλογο βίντεο του Γκομπέρ ο οποίος επιχειρεί μακρινά σουτ σε προπόνηση της εθνικής Γαλλίας: «Ενημέρωσε με όταν θα ευστοχήσεις σε δύο σουτ εκτός ρακέτας» ήταν το... πείραγμα του Καπέλα.

July is definitely over @CapelaClint https://t.co/4yIqI4DFYN

Let me know when you shoot two shots outside the paint... in a game Rudy https://t.co/AoRA06nf8b pic.twitter.com/sVf5PfeBZy

— Clint Capela (@CapelaClint) August 11, 2019