O Κάρι περνάει έξω από την Oracle Arena και φωνάζει: «Θα μου λείψει!» (vid)

Όπως είναι γνωστό οι «Πολεμιστές» θα αγωνίζονται την επόμενη χρονιά στο νεόκτιστο «Chase Center» του Σαν Φρανσίσκο, αφήνοντας ύστερα από 48 χρόνια την ORACLE Arena.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του, περνούσε έξω από το πρώην -πια- γήπεδο των Ουόριορς και ανέβασε ένα story στο Instagram όπου φώναζε δυνατά: «Θα μου λείψει αυτό το μέρος...»

Ε, και πώς να μην του λείψει...

Steph is all Warriors fans right now. pic.twitter.com/SWdQV0mY70

— Ali Thanawalla (@Ali_Thanawalla) August 12, 2019