Στογιάκοβιτς: Η αδιανόητη ασίστ που έμεινε στην ιστορία! (vid)

Το ΝΒΑ ασχολείται με τους Κινγκς και σίγουρα όταν λέμε Κινγκς από τα πρώτα ονόματα που μας έρχονται στο μυαλό είναι ο Πέτζα Στογιάκοβιτς,

Ο σεσημασμένος σουτέρ είχε τρελάνει κόσμο στο ματς με τους Μάβερικς.

O Σέρβος έδωσε μια αδιανόητη ασίστ πίσω από την πλάτη στον Τζάκσον, από την μία μπασκέτα στην άλλη.

Αυτή η πάσα θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών στη λίγκα.

One of the greatest passes in NBA history!#TeamDay | @SacramentoKings pic.twitter.com/iPbehk8A3I

— NBA TV (@NBATV) August 10, 2019