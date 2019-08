Μια φοβερή έκπληξη περίμενε τη μητέρα του Μίτσελ Ρόμπινσον.

Ο ταλαντούχος ψηλός των Νικς αγόρασε αυτοκίνητο στη μαμά του και εκείνη δεν μπορούσε να το πιστέψει, αρχίζοντας να ουρλιάζει από τη χαρά της, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της και το άλλο παιδάκι της..

Δείτε την αντίδραση της, αλλά και το αυτοκίνητο που της πήρε

Mitchell Robinson bought his Mom a new car and she couldn't believe it

(via @23savage____) pic.twitter.com/xKAOK9cxhH

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) August 11, 2019